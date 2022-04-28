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Кадыров опубликовал видеообращение чеченского бойца на Украине к ичкерийцам

Кадыров опубликовал видеообращение чеченского бойца на Украине к ичкерийцам - РИА Новости, 28.04.2022

Кадыров опубликовал видеообращение чеченского бойца на Украине к ичкерийцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеообращение чеченского бойца Аюба Симбаригова к ичкерийцам ("Чеченская Республика Ичкерия" —... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:43

2022-04-28T23:43

2022-04-28T23:43

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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеообращение чеченского бойца Аюба Симбаригова к ичкерийцам ("Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), в котором он сообщает свои координаты и обещает ждать их до 1 мая на передовой линии села Александровка.Боец на видео обращается к сыну бывшего президента ЧРИ Анзору Масхадову и к ингушскому блогеру Исламу Белокиеву, которые утверждали, что находятся на территории Украины."Прямо с трофейного танка Аюб обратился к европейским балаболам-блогерам, которые тоже якобы ищут наших воинов, но не могут найти. Но только делают они это не на поле боя, а во Львове и в других окраинах Украины, где боевых действий не ведется и нет наших войск... Зная их изворотливость, Аюб назвал свои координаты - село Александровка. Он будет ждать ичкерийцев там до 1 мая. На мой взгляд, это более чем достойное предложение для встречи", - написал Кадыров к описанию видео.Он добавил, что отныне у тех, кто не может найти чеченских бойцов, "есть конкретное место их нахождения"."Теперь снимать дешёвые ролики и кричать на весь мир: "Где выыыы?" не придется, тут уже действовать надо. Но вот только одно ичкерийцы не учли - рождённый болтать драться не сможет. Поэтому вас никогда не бывает в нужный момент и в нужном месте", - отметил глава Чечни.Ранее Кадыров объявил в Telegram-канале награду в миллион долларов за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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украина, львов, рамзан кадыров, лнр, днр