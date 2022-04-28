https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html
В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter
В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter - РИА Новости, 28.04.2022
В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter
Санкции США в отношении России распространяются и на регионы, где работают американские интернет-платформы: в последнее время цензура в Twitter среди жителей... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:47
2022-04-28T04:47
2022-04-28T07:14
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МАНАГУА, 28 апр — РИА Новости. Санкции США в отношении России распространяются и на регионы, где работают американские интернет-платформы: в последнее время цензура в Twitter среди жителей Никарагуа направлена на активных пользователей, поддерживающих Россию и специальную операцию на Украине, сообщили РИА Новости специалисты по соцсетям.Ее страницу с 30 тысячами читателей заблокировали на 45 дней за публикации о цензуре российского искусства, культуры и спорта, уже в третий раз, поэтому она начала продвигать собственное пространство для дискуссий."Здесь, в Никарагуа, такой феномен: есть меньшинство фанатиков, настроенных против всего, которые проглотят дискурс медиамашины с рассуждениями о бедной Украине, в которую вторгается Россия. Это те же, кто говорит, что в Никарагуа все плохо, однако на уровне населения в целом люди очень мало верят дискурсу Запада", — добавила Араус.Граждане Никарагуа со времен Сандинистской революции 1980-х годов в массе признают возникшие тогда отношения дружбы и сотрудничества с Россией, политически и идеологически идентифицируют себя с Москвой, рассказал РИА Новости администратор цифрового портала El Tayacán Карлос Тиноко.Оскар Гомес, специалист по международным отношениям, отметил, что цензура российских СМИ Sputnik и RT владельцами западных социальных сетей создает невыгодное положение в медиаборьбе за правду."Матрица предвзятого мнения создается влиятельными СМИ — мы участвуем в медиакампании, где альтернативные медиа явно находятся в невыгодном положении, потому что мы (Никарагуа. — Прим. ред.) действуем в рамках их коммуникационных платформ, и мы видели, как в соцсетях подверглись цензуре Sputnik, RT и другие СМИ", — заявил Гомес.По мнению собеседников, стратегический союз правительств Никарагуа с Россией помог довести до населения причины конфликта на Украине, его масштабы и последствия, для противодействия русофобии западного мире.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html
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никарагуа, россия, украина, google, youtube, facebook, технологии, в мире
04:47 28.04.2022 (обновлено: 07:14 28.04.2022)
В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter
Twitter проводит антироссийскую цензуру в Никарагуа против граждан, поддерживающих Россию
МАНАГУА, 28 апр — РИА Новости. Санкции США в отношении России распространяются и на регионы, где работают американские интернет-платформы: в последнее время цензура в Twitter среди жителей Никарагуа направлена на активных пользователей, поддерживающих Россию и специальную операцию на Украине, сообщили РИА Новости специалисты по соцсетям.
"Меня заблокировали, потому что последнюю неделю я постоянно говорила о русофобии, о том, как наказывают российских спортсменов, исключают их из федераций, не допускают к участию в экологических соревнованиях. Я приравнивала русофобию к фашизму, потому что вдруг запретили русские книги, балет, русскую классическую музыку", — рассказала агентству администратор проекта @FloryCantoX, цифровой активист Сочитль Араус.
Ее страницу с 30 тысячами читателей заблокировали на 45 дней за публикации о цензуре российского искусства, культуры и спорта, уже в третий раз, поэтому она начала продвигать собственное пространство для дискуссий.
"Здесь, в Никарагуа
, такой феномен: есть меньшинство фанатиков, настроенных против всего, которые проглотят дискурс медиамашины с рассуждениями о бедной Украине
, в которую вторгается Россия
. Это те же, кто говорит, что в Никарагуа все плохо, однако на уровне населения в целом люди очень мало верят дискурсу Запада", — добавила Араус.
Граждане Никарагуа со времен Сандинистской революции 1980-х годов в массе признают возникшие тогда отношения дружбы и сотрудничества с Россией, политически и идеологически идентифицируют себя с Москвой
, рассказал РИА Новости администратор цифрового портала El Tayacán Карлос Тиноко.
"Здесь очевидно, что в социальных сетях доминирует поддержка правительства и народа России, но при этом много и дезинформации, попыток приукрашиванием и манипулированием создать победную историю для Украины. Это имеет пагубный эффект для тех, кто плохо информирован", — сказал Тиноко.
Оскар Гомес, специалист по международным отношениям, отметил, что цензура российских СМИ Sputnik и RT владельцами западных социальных сетей создает невыгодное положение в медиаборьбе за правду.
"Матрица предвзятого мнения создается влиятельными СМИ — мы участвуем в медиакампании, где альтернативные медиа явно находятся в невыгодном положении, потому что мы (Никарагуа. — Прим. ред.) действуем в рамках их коммуникационных платформ, и мы видели, как в соцсетях подверглись цензуре Sputnik, RT и другие СМИ", — заявил Гомес.
По мнению собеседников, стратегический союз правительств Никарагуа с Россией помог довести до населения причины конфликта на Украине, его масштабы и последствия, для противодействия русофобии западного мире.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google
, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube
и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.