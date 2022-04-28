https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html

В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter

В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter - РИА Новости, 28.04.2022

В Никарагуа рассказали об антироссийской цензуре в Twitter

Санкции США в отношении России распространяются и на регионы, где работают американские интернет-платформы: в последнее время цензура в Twitter среди жителей... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T04:47

2022-04-28T04:47

2022-04-28T07:14

никарагуа

россия

украина

google

youtube

facebook

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МАНАГУА, 28 апр — РИА Новости. Санкции США в отношении России распространяются и на регионы, где работают американские интернет-платформы: в последнее время цензура в Twitter среди жителей Никарагуа направлена на активных пользователей, поддерживающих Россию и специальную операцию на Украине, сообщили РИА Новости специалисты по соцсетям.Ее страницу с 30 тысячами читателей заблокировали на 45 дней за публикации о цензуре российского искусства, культуры и спорта, уже в третий раз, поэтому она начала продвигать собственное пространство для дискуссий."Здесь, в Никарагуа, такой феномен: есть меньшинство фанатиков, настроенных против всего, которые проглотят дискурс медиамашины с рассуждениями о бедной Украине, в которую вторгается Россия. Это те же, кто говорит, что в Никарагуа все плохо, однако на уровне населения в целом люди очень мало верят дискурсу Запада", — добавила Араус.Граждане Никарагуа со времен Сандинистской революции 1980-х годов в массе признают возникшие тогда отношения дружбы и сотрудничества с Россией, политически и идеологически идентифицируют себя с Москвой, рассказал РИА Новости администратор цифрового портала El Tayacán Карлос Тиноко.Оскар Гомес, специалист по международным отношениям, отметил, что цензура российских СМИ Sputnik и RT владельцами западных социальных сетей создает невыгодное положение в медиаборьбе за правду."Матрица предвзятого мнения создается влиятельными СМИ — мы участвуем в медиакампании, где альтернативные медиа явно находятся в невыгодном положении, потому что мы (Никарагуа. — Прим. ред.) действуем в рамках их коммуникационных платформ, и мы видели, как в соцсетях подверглись цензуре Sputnik, RT и другие СМИ", — заявил Гомес.По мнению собеседников, стратегический союз правительств Никарагуа с Россией помог довести до населения причины конфликта на Украине, его масштабы и последствия, для противодействия русофобии западного мире.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785303694.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/avtoprobeg-1783908787.html

https://ria.ru/20220427/gordon-1785770205.html

никарагуа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никарагуа, россия, украина, google, youtube, facebook, технологии, в мире