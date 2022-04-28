https://ria.ru/20220428/nefterazlivy-1785927471.html

Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса

Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса - РИА Новости, 28.04.2022

Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса

Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса благодаря новой цифровой модели, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:17

2022-04-28T13:17

2022-04-28T13:17

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса благодаря новой цифровой модели, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Ямал сможет реагировать на нефтеразливы в течение получаса. На Ямале разработали цифровую модель реагирования на нефтеразливы. Быстро определить месторасположение происшествия с уточнением участка, дорожной инфраструктуры или месторождения, вплоть до определения пользователя месторождения, помогает единая картографическая система ЯНАО", - говорится в сообщении.По данным властей, система отображает инцидент, поступающий в Региональный диспетчерский центр, что позволяет оперативно ознакомиться с местностью для принятия мер реагирования, обеспечивает максимально быстрый выезд отряда на место для ликвидации последствий"Опыт ликвидации крупных аварий, связанных с разливами нефтепродуктов в водные объекты, показал, что основная задача – это быстрое и своевременное реагирование. Тем самым мы уменьшаем ущерб, наносимый природе, сокращаем затраты на ликвидацию объектов и их локализацию, уменьшаем риски нанесения вреда здоровью населения", - приводятся в сообщении слова директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Сергея Хрущева.Ключевым фактором борьбы с аварией является время, для быстрого реагирования необходимо объединить усилия не только региональных аварийно-спасательных подразделений, которые существуют в округе, но и аварийно-спасательных подразделений компаний ТЭК.В рамках Года экологии департаментом природных ресурсов совместно с департаментом гражданской защиты ЯНАО запланировано проведение учений и тренировок при помощи новой системы по локализации разливов нефти и нефтепродуктов. Система вызвала большой интерес компаний ТЭК. С ними будут заключаться соглашения об информационном взаимодействии, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)