https://ria.ru/20220428/nato-1786042039.html

США ждут решения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

США ждут решения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО - РИА Новости, 28.04.2022

США ждут решения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде, заявил в четверг госсекретарь США... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:23

2022-04-28T22:23

2022-04-28T22:29

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швеция

финляндия

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йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я не могу сообщить вам каких-либо сроков. Сейчас этот вопрос очень активно рассматривается обеими странами. Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО. Я ожидаю, что мы получим конкретную информацию к моменту, когда он начнется", - сказал Блинкен в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, отвечая на вопрос о том, когда, по его данным, две скандинавские страны намерены принять решения о возможности членства в НАТО.Глава американской дипломатии подчеркнул, что, если Финляндия и Швеция сделают выбор в пользу присоединения к альянсу, США решительно поддержат их заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220428/shvetsiya-1786018292.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, швеция, финляндия, нато, энтони блинкен, йенс столтенберг, конгресс сша