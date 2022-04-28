22:23 28.04.2022 (обновлено: 22:29 28.04.2022)
США ждут решения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
Блинкен: США ждут решения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО до начала саммита
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США ожидают решения Швеции и Финляндии по возможному вступлению в НАТО до предстоящего в июне саммите альянса в Мадриде, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я не могу сообщить вам каких-либо сроков. Сейчас этот вопрос очень активно рассматривается обеими странами. Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО. Я ожидаю, что мы получим конкретную информацию к моменту, когда он начнется", - сказал Блинкен в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, отвечая на вопрос о том, когда, по его данным, две скандинавские страны намерены принять решения о возможности членства в НАТО.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.