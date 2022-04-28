https://ria.ru/20220428/nato-1785881966.html

НАТО предрекли "мрачное будущее" из-за России

НАТО предрекли "мрачное будущее" из-за России - РИА Новости, 28.04.2022

НАТО предрекли "мрачное будущее" из-за России

Североатлантический альянс накопил за долгие годы массу проблем, из-за которых рискует потерять саму суть своего существования — сдерживание Москвы. Об этом... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:41

2022-04-28T10:41

2022-04-28T10:41

олаф шольц

джо байден

дональд трамп

турция

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс накопил за долгие годы массу проблем, из-за которых рискует потерять саму суть своего существования — сдерживание Москвы. Об этом пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин.По его словам, некоторые члены НАТО стали весьма проблемными в политическом смысле. В первую очередь речь идет от Турции, которая на сегодня отошла от западных ценностей и имеет более тесные связи с Россией, нежели с США. При этом в уставе альянса нет пункта, позволяющего исключить страну, у которой изменились убеждения. По мнению Баббина, выход Турции из блока укрепил бы его, но остальные союзники такой вариант не рассматривают.Автор материала также отметил, что серьезной проблемой для альянса стало то, что многие члены не просто не могут, но и отказываются увеличивать расходы на оборону. Речь идет, в частности, о Германии: несмотря на заявление нового канцлера Олафа Шольца о том, что Берлин вложит больше средств в оборону, крайне сомнительно, что это все-таки случится, так как страна явно больше нуждается в коммерческой и сельскохозяйственной продукции. Зависимость от российских энергоресурсов фактически привела к расколу НАТО, считает обозреватель."НАТО фактически раскололась на страны, зависящие от России в вопросе поставок энергоресурсов, и страны, которые от нее не зависят. В целом из-за своей энергетической зависимости от России страны НАТО не могут и не будут отвечать на угрозы со стороны Москвы", — подчеркнул автор.Баббин считает, что в сложившейся ситуации необходимо диверсифицировать поставки энергоресурсов для многих стран блока, однако на это потребуется минимум десять лет. Кроме того, президент США Джо Байден должен заставить союзников больше вкладываться в собственную оборону, однако, по мнению автора, нынешнего главу государства этот вопрос волнует куда меньше, чем его предшественника Дональда Трампа. По мнению обозревателя, будущее НАТО выглядит весьма мрачно, ведь под угрозой оказалась основная причина создания альянса — сдерживание Советского Союза, а впоследствии России. Именно с этой задачей в случае дальнейшей эскалации напряженности блок вряд ли справится, подытожил он.

https://ria.ru/20220424/pytel-1785222873.html

https://ria.ru/20220425/nato-1785414950.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

олаф шольц, джо байден, дональд трамп, турция, россия, сша, нато