Премьер Болгарии заявил, что не боится "российского нападения"
Премьер Болгарии Петков заявил, что не боится "российского нападения" из-за помощи Украине
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Болгарии Кирил Петков
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится нападения на страну со стороны России в случае поставок оружия Украине, так как верит в НАТО, при том, что Россия никогда не заявляла о намерениях нападать на эту страну, которую неоднократно в истории спасала от захватчиков.
"Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания или же США уже оказывают поддержку Украине, и они не находятся в состоянии войны, и все это при том, что Болгария находится на второй географической линии по отношению к передовой по сравнению с Польшей и Румынией. Но самое главное, я верю в НАТО: нападение на одну из наших стран означает нападение на все страны, которые являются членами (альянса - ред.) И России известен этот факт", - заявил премьер газете Monde в ответ на замечание, что многие болгары боятся нападения России в случае поставок оружия Украине.
В результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов был подписан Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария была освобождена от османского ига и получила независимость. День освобождения Болгарии - национальный праздник, он отмечается в стране 3 марта.
Кроме того, во время Второй мировой войны, в 1944 году, советская армия освободила Болгарию от немецко-фашистских захватчиков в результате Болгарской операции.