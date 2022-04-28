https://ria.ru/20220428/napadenie-1785986015.html

Премьер Болгарии заявил, что не боится "российского нападения"

Премьер Болгарии заявил, что не боится "российского нападения" - РИА Новости, 28.04.2022

Премьер Болгарии заявил, что не боится "российского нападения"

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится нападения на страну со стороны России в случае поставок оружия Украине, так как верит в НАТО, при том, что... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:54

2022-04-28T16:54

2022-04-28T16:54

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится нападения на страну со стороны России в случае поставок оружия Украине, так как верит в НАТО, при том, что Россия никогда не заявляла о намерениях нападать на эту страну, которую неоднократно в истории спасала от захватчиков."Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания или же США уже оказывают поддержку Украине, и они не находятся в состоянии войны, и все это при том, что Болгария находится на второй географической линии по отношению к передовой по сравнению с Польшей и Румынией. Но самое главное, я верю в НАТО: нападение на одну из наших стран означает нападение на все страны, которые являются членами (альянса - ред.) И России известен этот факт", - заявил премьер газете Monde в ответ на замечание, что многие болгары боятся нападения России в случае поставок оружия Украине.В результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов был подписан Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария была освобождена от османского ига и получила независимость. День освобождения Болгарии - национальный праздник, он отмечается в стране 3 марта.Кроме того, во время Второй мировой войны, в 1944 году, советская армия освободила Болгарию от немецко-фашистских захватчиков в результате Болгарской операции.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, болгария, россия, украина, нато