https://ria.ru/20220428/nagrazhdenie-1786018918.html

Пушилин наградил в Мариупольском порту особо отличившихся бойцов

Пушилин наградил в Мариупольском порту особо отличившихся бойцов - РИА Новости, 28.04.2022

Пушилин наградил в Мариупольском порту особо отличившихся бойцов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил в Мариупольском порту особо отличившихся бойцов 5-й отдельной Донецкой мотострелковой... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:58

2022-04-28T18:58

2022-04-28T18:59

обострение ситуации в днр и лнр

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денис пушилин

мариуполь

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил в Мариупольском порту особо отличившихся бойцов 5-й отдельной Донецкой мотострелковой тяжелой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко."В Мариупольском порту с гордостью наградил бойцов 5-й отдельной Донецкой мотострелковой тяжелой бригады имени А. В. Захарченко, которые особо отличились при освобождении этого морского узла и города", - сказал Пушилин в своем Telegram-канале.Он добавил, что "парни совершали геройские поступки, поражающие своей дерзостью". "Например, на глазах у противника выкатили "Град" на прямую наводку и уничтожили огнем в упор его позиции", - отметил глава ДНР, добавив, что "с такими отважными бойцами победа не за горами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/dnr-1785477533.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мариуполь