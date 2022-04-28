12:03 28.04.2022 (обновлено: 12:20 28.04.2022)
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине
МИД: сейчас на Украине находятся около семи тысяч иностранных наемников
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств", - сказала она на брифинге в Москве. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
11 марта, 08:00"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину