https://ria.ru/20220428/naemniki-1785906144.html

МИД оценил численность иностранных наемников на Украине

МИД оценил численность иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 28.04.2022

МИД оценил численность иностранных наемников на Украине

Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:03

2022-04-28T12:03

2022-04-28T12:20

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств", - сказала она на брифинге в Москве. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220426/dzhonson-1785636731.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр