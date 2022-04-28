Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/naemniki-1785906144.html
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине
Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:03
2022-04-28T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств", - сказала она на брифинге в Москве. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220426/dzhonson-1785636731.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:03 28.04.2022 (обновлено: 12:20 28.04.2022)
 
МИД оценил численность иностранных наемников на Украине

МИД: сейчас на Украине находятся около семи тысяч иностранных наемников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств", - сказала она на брифинге в Москве. По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 22:16
Джонсон: решение об обмене попавших в плен британцев должен принять Киев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала