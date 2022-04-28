https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок - РИА Новости, 28.04.2022
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:49
2022-04-28T14:49
2022-04-28T18:48
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно очистили после зимы и отремонтировали остров у основания монумента "В ознаменование 300-летия российского флота", более известного как памятник Петру I. Заменили изношенные деревянные брусья настила и полностью покрасили площадку, работы выполнила бригада из пяти человек", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В пресс-службе комплекса напомнили, что в 2020 году был проведен ремонт набережной возле сооружения на участке более 3 тысяч квадратных метров.Монумент "В ознаменование 300-летия российского флота" был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота памятника – 98 метров, фигуры Петра – 18 метров.
https://realty.ria.ru/20220428/pereplata-1785966976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, жкх