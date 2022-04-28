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Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок - РИА Новости, 28.04.2022
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Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок - РИА Новости, 28.04.2022
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок
Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:49
2022-04-28T18:48
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москва
городское хозяйство москвы
жкх
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно очистили после зимы и отремонтировали остров у основания монумента "В ознаменование 300-летия российского флота", более известного как памятник Петру I. Заменили изношенные деревянные брусья настила и полностью покрасили площадку, работы выполнила бригада из пяти человек", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В пресс-службе комплекса напомнили, что в 2020 году был проведен ремонт набережной возле сооружения на участке более 3 тысяч квадратных метров.Монумент "В ознаменование 300-летия российского флота" был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота памятника – 98 метров, фигуры Петра – 18 метров.
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москва, городское хозяйство москвы, жкх
14:49 28.04.2022 (обновлено: 18:48 28.04.2022)
 

Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПамятник Петру I в Москве
Памятник Петру I в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Остров у памятника Петру I в Москве привели в порядок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно очистили после зимы и отремонтировали остров у основания монумента "В ознаменование 300-летия российского флота", более известного как памятник Петру I. Заменили изношенные деревянные брусья настила и полностью покрасили площадку, работы выполнила бригада из пяти человек", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Жительнице Гольянова помогли вернуть более 150 тысяч рублей
В пресс-службе комплекса напомнили, что в 2020 году был проведен ремонт набережной возле сооружения на участке более 3 тысяч квадратных метров.
Монумент "В ознаменование 300-летия российского флота" был установлен в 1997 году на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота памятника – 98 метров, фигуры Петра – 18 метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыЖКХ
 
 
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