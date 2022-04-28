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Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за охраной труда - РИА Новости, 28.04.2022
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Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за охраной труда
Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за охраной труда - РИА Новости, 28.04.2022
Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за охраной труда
Контроль за соблюдением требований охраны труда будет усилен на стройплощадках Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:15
2022-04-28T14:15
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Недвижимость. Контроль за соблюдением требований охраны труда будет усилен на стройплощадках Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве принимаются меры по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках. Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства", – отметил он.Заммэра подчеркнул, что на стройплощадках проверяется безопасность проведения работ. Речь идет о подъездных путях и и дорогах, организации рабочих мест, складировании материалов, электробезопасности, защитных ограждениях, наличии протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда."Также проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты – касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов. Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты – улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты", – уточнил Бочкарев.В первом квартале 2022 года число проверок строящихся объектов в Москве превысило 1,6 тысячи. По данным Мосгосстройнадзора, среди наиболее частых нарушений - отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности. Также выявлялось захламление рабочих проходов на стройплощадках.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
14:15 28.04.2022
 

Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за охраной труда

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Недвижимость. Контроль за соблюдением требований охраны труда будет усилен на стройплощадках Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Москве принимаются меры по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках. Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства", – отметил он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Заммэра подчеркнул, что на стройплощадках проверяется безопасность проведения работ. Речь идет о подъездных путях и и дорогах, организации рабочих мест, складировании материалов, электробезопасности, защитных ограждениях, наличии протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда.
"Также проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты – касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов. Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты – улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты", – уточнил Бочкарев.
В первом квартале 2022 года число проверок строящихся объектов в Москве превысило 1,6 тысячи. По данным Мосгосстройнадзора, среди наиболее частых нарушений - отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности. Также выявлялось захламление рабочих проходов на стройплощадках.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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