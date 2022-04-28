https://ria.ru/20220428/mobilizatsiya-1785865369.html

Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации

Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации - РИА Новости, 28.04.2022

Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:57

2022-04-28T08:57

2022-04-28T08:57

в мире

вадим красносельский

молдавия

тирасполь

украина

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации."Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений - некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной. "Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью", - отметил глава ПМР.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785755226.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785688042.html

молдавия

тирасполь

украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, украина, приднестровская молдавская республика