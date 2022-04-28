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Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации - РИА Новости, 28.04.2022
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Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации
Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации - РИА Новости, 28.04.2022
Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:57
2022-04-28T08:57
в мире
вадим красносельский
молдавия
тирасполь
украина
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации."Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений - некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной. "Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью", - отметил глава ПМР.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785755226.html
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молдавия
тирасполь
украина
приднестровская молдавская республика
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в мире, вадим красносельский, молдавия, тирасполь, украина, приднестровская молдавская республика
08:57 28.04.2022
 
Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации

Глава Приднестровья Красносельский опроверг сообщения о всеобщей мобилизации

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации.
"Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:03
В МИД Приднестровья заявили, что не допустят эскалации напряженности
По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений - некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной. "Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью", - отметил глава ПМР.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреВадим КрасносельскийМолдавияТираспольУкраинаПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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