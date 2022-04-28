Глава Приднестровья опроверг сообщения о всеобщей мобилизации
Глава Приднестровья Красносельский опроверг сообщения о всеобщей мобилизации
Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский опроверг информацию об ограничении выезда из республики мужчин призывного возраста и якобы объявлении всеобщей мобилизации.
"Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, в числе распространителей заведомо ложных сведений - некий Подоляка и те, кто называют себя Мамалыгой и Токаной. "Провокаторы позволяют себе рассуждать о происходящем в мире, в том числе в Приднестровье, озвучивая вслух фантазии и домыслы, не имеющие ничего общего с приднестровской действительностью", - отметил глава ПМР.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.