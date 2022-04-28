https://ria.ru/20220428/minirovanie-1785853472.html
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек - РИА Новости, 28.04.2022
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек
Сообщения о "минировании" поступили в школы Хабаровска, эвакуированы 46 тысяч человек, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:50
2022-04-28T03:50
2022-04-28T03:50
происшествия
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ХАБАРОВСК, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступили в школы Хабаровска, эвакуированы 46 тысяч человек, сообщает мэрия.Отмечается, что из школ эвакуировали 43 тысячи детей и 3 тысячи сотрудников.Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили восемь раз, а с начала года этой 13-й подобный случай. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на прошлой неделе "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение также оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220426/ermitazh-1785533973.html
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происшествия, хабаровск, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек
В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" школ эвакуировали 46 тысяч человек