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В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек - РИА Новости, 28.04.2022
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В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек - РИА Новости, 28.04.2022
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек
Сообщения о "минировании" поступили в школы Хабаровска, эвакуированы 46 тысяч человек, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:50
2022-04-28T03:50
происшествия
хабаровск
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступили в школы Хабаровска, эвакуированы 46 тысяч человек, сообщает мэрия.Отмечается, что из школ эвакуировали 43 тысячи детей и 3 тысячи сотрудников.Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили восемь раз, а с начала года этой 13-й подобный случай. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на прошлой неделе "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение также оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, хабаровск, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
03:50 28.04.2022
 
В Хабаровске из-за "минирования" эвакуировали 46 тысяч человек

В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" школ эвакуировали 46 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступили в школы Хабаровска, эвакуированы 46 тысяч человек, сообщает мэрия.
"Поступило очередное сообщение о "минировании". Все школьники под присмотром педагогов экстренно покинули здания. Проведение второй смены зависит от скорости проверок учреждений спецслужбами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из школ эвакуировали 43 тысячи детей и 3 тысячи сотрудников.
Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили восемь раз, а с начала года этой 13-й подобный случай. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на прошлой неделе "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение также оказалось ложным.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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