https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html

На Кубани запустят линию по производству аналогов зарубежных лекарств

На Кубани запустят линию по производству аналогов зарубежных лекарств - РИА Новости, 28.04.2022

На Кубани запустят линию по производству аналогов зарубежных лекарств

Линию по производству новых лекарств, которые заменят зарубежные аналоги, запустят в Крымском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:29

2022-04-28T21:29

2022-04-28T21:29

краснодарский край

экономика

технологии

вениамин кондратьев

крымский район

армавир

белореченск

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Линию по производству новых лекарств, которые заменят зарубежные аналоги, запустят в Крымском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона.Уточняется, что с этой целью краевой Фонд развития промышленности предоставит предприятию "ЮжФарм" льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Заемные средства компания направит на приобретение промышленного оборудования для расширения производства."В нынешней экономической ситуации наши производители быстро переориентировались на выпуск необходимых товаров, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. Мы готовы поддерживать такие проекты. Импортозамещение в крае развивается и в направлении медицины. Наше предприятие в Крымском районе планирует освоить выпуск восьми новых видов лекарственных препаратов-дженериков, которые заменят зарубежные аналоги", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона отметил, что запустить серийное производство планируется в 2023 году. Компания намерена производить средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, желудочно-кишечной системы, а также противомикробные препараты широкого спектра действия. "Предприятию "ЮжФарм" одобрили максимально возможную сумму займа по программе "Проекты развития (краевое финансирование)", - пояснили в ведомстве.Всего экспертный совет краевого Фонда развития промышленности одобрил девять заявок промпредприятий на общую сумму 322 миллионов рублей. По программе "Приоритет" на три года по ставке 1% годовых предоставят займы производителю мебели "АМК-Троя" и швейной фабрике "Эдельвейс плюс" из Армавира, а также предприятию легпрома "БЕЛТЕКС" из Белореченска.Пяти промышленным предприятиям Краснодара одобрили займы сроком на три года по программе "Бизнес оборот". "Производители продукции из ПВХ, полимерного сырья, а также компании, выпускающие оборудование для пищевой промышленности, нефтегазовой отрасли, электротехническое оборудование, направят займы на пополнение оборотных средств", - добавили в ведомстве.Фонд развития промышленности региона был создан в 2018 году по инициативе губернатора края. В текущем году по поручению главы Кубани краевой Фонд был докапитализирован до 4 миллиардов рублей, была разработана и запущена новая программа "Импортозамещение" со ставкой 0,1% годовых и максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

крымский район

армавир

белореченск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, вениамин кондратьев, крымский район, армавир, белореченск, фонд развития промышленности