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Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей - РИА Новости, 28.04.2022
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:27
2022-04-28T19:27
2022-04-28T19:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек - до 72,08 рубля, евро вырос на 6,5 копейки - до 75,37 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро вырос до 75,37 рубля