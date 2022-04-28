https://ria.ru/20220428/kurs-1786024180.html

Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей

Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей - РИА Новости, 28.04.2022

Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей

Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:27

2022-04-28T19:27

2022-04-28T19:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

курс доллара

экономика

московская биржа

динамика курсов валют

россия

валюта

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек - до 72,08 рубля, евро вырос на 6,5 копейки - до 75,37 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

курс доллара, экономика, московская биржа, динамика курсов валют, россия, валюта, доллар, евро, рубль