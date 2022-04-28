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Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей - РИА Новости, 28.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220428/kurs-1786024180.html
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей - РИА Новости, 28.04.2022
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:27
2022-04-28T19:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
россия
валюта
доллар
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек - до 72,08 рубля, евро вырос на 6,5 копейки - до 75,37 рубля.
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курс доллара, экономика, московская биржа, динамика курсов валют, россия, валюта, доллар, евро, рубль
19:27 28.04.2022
 
Курс доллара по итогам четверга снизился до 72 рублей

Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро вырос до 75,37 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс доллара по итогам четверга снизился до 72,08 рубля, евро символически вырос до 75,37 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек - до 72,08 рубля, евро вырос на 6,5 копейки - до 75,37 рубля.
 
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