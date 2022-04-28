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Кинофестиваль "Горький fest" состоится в июле - РИА Новости, 28.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220428/kinofestival-1785895556.html
Кинофестиваль "Горький fest" состоится в июле
Кинофестиваль "Горький fest" состоится в июле - РИА Новости, 28.04.2022
Кинофестиваль "Горький fest" состоится в июле
Шестой фестиваль нового российского кино "Горький fest" в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:39
2022-04-28T12:39
культура
новости культуры
кино и сериалы
горький fest
нижний новгород
нижегородская область
россия
михаил пореченков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Шестой фестиваль нового российского кино "Горький fest" в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области."За годы свой работы "Горький fest" серьезно вырос. Это касается всех аспектов: программы, площадок, событий. Важно, что фестиваль не является мероприятием только для профессионалов. В дни своего проведения он дает возможность нижегородцам и гостям города соприкоснуться с атмосферой кино, ощутить его магию на открытых показах", — говорит губернатор Глеб Никитин.В этом году проведут традиционный конкурс фильмов различных форм "Встряска" и специальные программы "Из Горького – в Горький", а также творческие встречи, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции.Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Президент фестиваля — народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков.
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новости культуры, кино и сериалы, горький fest, нижний новгород, нижегородская область, россия, михаил пореченков, глеб никитин
12:39 28.04.2022
 
Кинофестиваль "Горький fest" состоится в июле

Фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль нового российского кино "Горький fest". День второй
Фестиваль нового российского кино Горький fest. День второй - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Шестой фестиваль нового российского кино "Горький fest" в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
"За годы свой работы "Горький fest" серьезно вырос. Это касается всех аспектов: программы, площадок, событий. Важно, что фестиваль не является мероприятием только для профессионалов. В дни своего проведения он дает возможность нижегородцам и гостям города соприкоснуться с атмосферой кино, ощутить его магию на открытых показах", — говорит губернатор Глеб Никитин.
В этом году проведут традиционный конкурс фильмов различных форм "Встряска" и специальные программы "Из Горького – в Горький", а также творческие встречи, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции.
Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Президент фестиваля — народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков.
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КультураНовости культурыКино и сериалыГорький festНижний НовгородНижегородская областьРоссияМихаил ПореченковГлеб Никитин
 
 
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