https://ria.ru/20220428/kiberataki-1785935162.html

В МИД назвали обвинения США в адрес России в киберпреступлениях безумными

В МИД назвали обвинения США в адрес России в киберпреступлениях безумными - РИА Новости, 28.04.2022

В МИД назвали обвинения США в адрес России в киберпреступлениях безумными

Обвинения США в адрес российских спецслужб в якобы совершении хакерских атак безумны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:46

2022-04-28T13:46

2022-04-28T14:02

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Обвинения США в адрес российских спецслужб в якобы совершении хакерских атак безумны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее госдепартамент США объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам. В пресс-релизе американского министерства утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya."Это, конечно, абсолютно безумные действия американских властей", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что они демонстрируют "истинное отношение (США) к международному праву и суверенитету других государств".Госдепартамент также перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking". Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.

https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html

https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, государственный департамент сша, технологии