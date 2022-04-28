13:46 28.04.2022 (обновлено: 14:02 28.04.2022)
В МИД назвали обвинения США в адрес России в киберпреступлениях безумными
В МИД назвали обвинения США в адрес российской разведки в киберпреступлениях безумными
Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Обвинения США в адрес российских спецслужб в якобы совершении хакерских атак безумны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госдепартамент США объявил о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам. В пресс-релизе американского министерства утверждается, что вся шестерка якобы служит в Главном разведывательном управлении генштаба вооруженных сил РФ и была в 2017 году причастна к заражению компьютеров по всему миру вредоносной программой NotPetya.
"Это, конечно, абсолютно безумные действия американских властей", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что они демонстрируют "истинное отношение (США) к международному праву и суверенитету других государств".
"Речь идет о покупке псевдосвидетелей, неоказание материальной поддержки истинным свидетелям, а именно псевдосвидетелей, которые предоставят удобные администрации показания за те суммы, которые озвучены. Для чего это делается? Нужно оправдать собственную версию о якобы причастности нашей страны к киберпреступлениям", - добавила Захарова.
Госдепартамент также перечислил имена подозреваемых, назвав их сотрудниками воинской части 74455, "так же известной исследователям кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking". Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.
Россия отвергает обвинения в причастности своих спецслужб к хакерской деятельности против США и других стран.