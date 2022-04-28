https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по профилактике завоза холеры

Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по профилактике завоза холеры - РИА Новости, 28.04.2022

Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по профилактике завоза холеры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление ведомства о дополнительных мерах профилактики холеры в России, чтобы предотвратить её завоз в страну... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:11

2022-04-28T20:11

2022-04-28T20:53

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

игорь кириллов

сша

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление ведомства о дополнительных мерах профилактики холеры в России, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение, сообщила пресс-служба ведомства."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Цель документа - предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", - говорится в сообщении.Постановление предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, в том числе усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведение тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, принятие дополнительных мер по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников, уточняется в материале.Поставленные задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.Главам регионов рекомендуется также внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий. Кроме того, региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой, отметили в пресс-службе.Российская специальная военная операция на Украине пресекла деятельность пяти киевских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил в конце марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля, говорил он.Украинские специалисты под контролем американских ученых изучали возможность распространения холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем, чтобы в результате можно было создать неблагоприятную биологическую обстановку в России, Причерноморье и Восточной Европе, заявлял Кириллов.

https://ria.ru/20220424/gepatit-1785161343.html

https://ria.ru/20220422/koronavirus-1784829360.html

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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, игорь кириллов, сша, украина, министерство обороны сша