https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785864586.html
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии - РИА Новости, 28.04.2022
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии
Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:51
2022-04-28T08:51
2022-04-28T08:51
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия.В четверг в интернете неизвестные распространили информацию о происшествии в гимназии Хабаровска. В сообщении утверждалось, что в учреждении якобы прогремел взрыв и два выстрела и якобы на электронную почту пришло письмо с предупреждением о теракте 11 мая."Это фейк. Никаких происшествий в учебном заведении не произошло. Ученики в безопасности", - сообщила мэрия.
https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе и взрыве в гимназии