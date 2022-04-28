https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785864586.html

Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии

Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии - РИА Новости, 28.04.2022

Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии

Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:51

2022-04-28T08:51

2022-04-28T08:51

происшествия

хабаровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg

ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия.В четверг в интернете неизвестные распространили информацию о происшествии в гимназии Хабаровска. В сообщении утверждалось, что в учреждении якобы прогремел взрыв и два выстрела и якобы на электронную почту пришло письмо с предупреждением о теракте 11 мая."Это фейк. Никаких происшествий в учебном заведении не произошло. Ученики в безопасности", - сообщила мэрия.

https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск