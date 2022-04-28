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Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии - РИА Новости, 28.04.2022
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Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии - РИА Новости, 28.04.2022
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии
Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:51
2022-04-28T08:51
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия.В четверг в интернете неизвестные распространили информацию о происшествии в гимназии Хабаровска. В сообщении утверждалось, что в учреждении якобы прогремел взрыв и два выстрела и якобы на электронную почту пришло письмо с предупреждением о теракте 11 мая."Это фейк. Никаких происшествий в учебном заведении не произошло. Ученики в безопасности", - сообщила мэрия.
https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html
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происшествия, хабаровск
08:51 28.04.2022
 
Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе в гимназии

Мэрия Хабаровска опровергла информацию о якобы стрельбе и взрыве в гимназии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 28 апр - РИА Новости. Распространившаяся по соцсетям информация о якобы стрельбе и взрыве в хабаровской гимназии не соответствует действительности, сообщает мэрия.
В четверг в интернете неизвестные распространили информацию о происшествии в гимназии Хабаровска. В сообщении утверждалось, что в учреждении якобы прогремел взрыв и два выстрела и якобы на электронную почту пришло письмо с предупреждением о теракте 11 мая.
"Это фейк. Никаких происшествий в учебном заведении не произошло. Ученики в безопасности", - сообщила мэрия.
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании" здания
 
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