https://ria.ru/20220428/khabarovsk-1785854256.html
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании" здания
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании" здания - РИА Новости, 28.04.2022
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании" здания
Мэрия Хабаровска эвакуирована из-за сообщения о минировании здания, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:30
2022-04-28T04:30
2022-04-28T04:30
происшествия
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ХАБАРОВСК, 28 апр — РИА Новости. Мэрия Хабаровска эвакуирована из-за сообщения о минировании здания, сообщает горадминистрация.Мэрия публикует в официальном канале Telegram кадры эвакуации сотрудников администрации и работы на месте спецслужб из-за поступившего сообщения о минировании здания."И снова тревога. Все сотрудники эвакуируется. Спецслужбы выехали на объект", — сообщает горадминистрация.Ранее утром мэрия информировала, что 46 тысяч учеников и три тысячи педагогов были эвакуированы из-за поступившего сообщения о минировании зданий.Также, в четверг были эвакуированы студенты из Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на прошлой неделе "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение также оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о "минировании" здания
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании, на месте работают спецслужбы
ХАБАРОВСК, 28 апр — РИА Новости. Мэрия Хабаровска эвакуирована из-за сообщения о минировании здания, сообщает горадминистрация.
Мэрия публикует в официальном канале Telegram кадры эвакуации сотрудников администрации и работы на месте спецслужб из-за поступившего сообщения о минировании здания.
"И снова тревога. Все сотрудники эвакуируется. Спецслужбы выехали на объект", — сообщает горадминистрация.
Ранее утром мэрия информировала, что 46 тысяч учеников и три тысячи педагогов были эвакуированы из-за поступившего сообщения о минировании зданий.
Также, в четверг были эвакуированы студенты из Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).
Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на прошлой неделе "заминировали" законодательную думу Хабаровского края
, сообщение также оказалось ложным.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.