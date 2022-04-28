https://ria.ru/20220428/izrail-1785987404.html

Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой

Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой - РИА Новости, 28.04.2022

Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:00

2022-04-28T17:00

2022-04-28T17:00

в мире

нафтали беннет

израиль

шабак

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали расследования, сообщила в четверг пресс-служба ведомства."В свете еще одного письма с угрозами убийства, содержащего боевую пулю, адресованного семье премьер-министра и переданного израильской полиции, мы подчеркиваем, что существует полный запрет на публикацию каждой детали расследования. Расследование ведется подразделением "Лахав 433" в сотрудничестве со Службой общей безопасности ШАБАК", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Ранее СМИ Израиля сообщили, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля. Подразделение, отвечающее за охрану семьи Беннета, было усилено после угроз в его адрес, сообщила во вторник вечером канцелярия главы правительства.

https://ria.ru/20211214/pismo-1763592766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нафтали беннет, израиль, шабак