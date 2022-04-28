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Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой - РИА Новости, 28.04.2022
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Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой
Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой - РИА Новости, 28.04.2022
Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:00
2022-04-28T17:00
в мире
нафтали беннет
израиль
шабак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали расследования, сообщила в четверг пресс-служба ведомства."В свете еще одного письма с угрозами убийства, содержащего боевую пулю, адресованного семье премьер-министра и переданного израильской полиции, мы подчеркиваем, что существует полный запрет на публикацию каждой детали расследования. Расследование ведется подразделением "Лахав 433" в сотрудничестве со Службой общей безопасности ШАБАК", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.Ранее СМИ Израиля сообщили, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля. Подразделение, отвечающее за охрану семьи Беннета, было усилено после угроз в его адрес, сообщила во вторник вечером канцелярия главы правительства.
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в мире, нафтали беннет, израиль, шабак
17:00 28.04.2022
 
Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой

Премьер Израиля Беннет получил второе письмо с угрозой, полиция засекретила расследование

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали расследования, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"В свете еще одного письма с угрозами убийства, содержащего боевую пулю, адресованного семье премьер-министра и переданного израильской полиции, мы подчеркиваем, что существует полный запрет на публикацию каждой детали расследования. Расследование ведется подразделением "Лахав 433" в сотрудничестве со Службой общей безопасности ШАБАК", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Ранее СМИ Израиля сообщили, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля. Подразделение, отвечающее за охрану семьи Беннета, было усилено после угроз в его адрес, сообщила во вторник вечером канцелярия главы правительства.
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В миреНафтали БеннетИзраильШАБАК
 
 
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