https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785956809.html

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 28.04.2022

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:06

2022-04-28T15:06

2022-04-28T16:13

в мире

германия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали, наоборот, замедления инфляции до 7,2%.В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% после мартовских 2,5%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сохранения показателя на уровне марта. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее при прогнозе роста на 0,4%.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия