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Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 28.04.2022
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Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 28.04.2022
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:06
2022-04-28T16:13
в мире
германия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали, наоборот, замедления инфляции до 7,2%.В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% после мартовских 2,5%.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сохранения показателя на уровне марта. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее при прогнозе роста на 0,4%.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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в мире, германия
15:06 28.04.2022 (обновлено: 16:13 28.04.2022)
 
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии в апреле достигла исторического рекорда в 7,4 процента

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали, наоборот, замедления инфляции до 7,2%.
В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% при прогнозе роста на 0,6% после мартовских 2,5%.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сохранения показателя на уровне марта. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее при прогнозе роста на 0,4%.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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