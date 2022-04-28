https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785889965.html
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 42,8 процента
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 42,8 процента - РИА Новости, 28.04.2022
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 42,8 процента
Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%, соответствующий отчет обнародовал в четверг председатель... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:09
2022-04-28T11:09
2022-04-28T11:23
экономика
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%, соответствующий отчет обнародовал в четверг председатель регулятора Шахап Кавджиоглу."Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%", - заявил он, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной - 14%, а лира постепенно ослабляется - если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, в конце марта - 14,5 лиры, а к концу апреля - 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.
https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785825532.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, турция
11:09 28.04.2022 (обновлено: 11:23 28.04.2022)
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 42,8 процента
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года с 23,2 до 42,8 процента
АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%, соответствующий отчет обнародовал в четверг председатель регулятора Шахап Кавджиоглу.
"Прогноз инфляции на конец 2022 года был обновлен с 23,2% до 42,8%", - заявил он, выступая на "Информационном совещании по отчету об инфляции 2022-II".
Годовая инфляция в стране, по статданым, по итогам марта ускорилась до 61,14%.
В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции
Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.
Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной - 14%, а лира постепенно ослабляется - если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, в конце марта - 14,5 лиры, а к концу апреля - 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.