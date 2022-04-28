https://ria.ru/20220428/granitsa-1788276095.html

Пограничники Белоруссии и России обсудили охрану границы СГ

Пограничники Белоруссии и России обсудили охрану границы СГ - РИА Новости, 13.05.2022

Пограничники Белоруссии и России обсудили охрану границы СГ

Пограничники Белоруссии и России обсудили эффективность охраны границы Союзного государства, сообщила в четверг пресс-служба Государственного пограничного... РИА Новости, 13.05.2022

2022-04-28T17:43

2022-04-28T17:43

2022-05-13T11:48

союзное государство

белоруссия

россия

владимир кулишов

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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Пограничники Белоруссии и России обсудили эффективность охраны границы Союзного государства, сообщила в четверг пресс-служба Государственного пограничного комитета республики."Пограничники Беларуси и России обсудили эффективность охраны границы Союзного государства. В Витебске состоялось заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в заседании приняли участие представители Госпогранкомитета Белоруссии во главе с его руководителем Анатолием Лаппо, представители Пограничной службы ФСБ России во главе с первым заместителем директора – руководителем Пограничной службы Владимиром Кулишовым, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие.Согласно сообщению, в центре внимания участников заседания были вопросы, связанные с реализацией согласованной пограничной политики Союзного государства, обеспечением пограничной безопасности на его внешней границе и приграничной территории."Если 3-4 года назад обстановка на границе Союзного государства не была такой динамичной, сейчас она меняется практически каждый год и нужна мгновенная реакция. Время не стоит на месте, и в будущем нам нужно искать новые формы и методы, новые подходы к охране границы. Нужно бережно использовать опыт отцов и дедов, нанизывая на тот опыт новые технологические проекты", - подчеркнул руководитель белорусского пограничного ведомства Анатолий Лаппо.Он отметил "открытость в сотрудничестве, обоюдное стремление к развитию тесного взаимодействия для обеспечения надёжной защиты внешних рубежей Союзного государства".Кулишов в свою очередь сообщил, что в условиях появления новых вызовов и угроз, современное поколение пограничников Белоруссии и России продолжает славные традиции, заложенные предшественниками, своевременно решает задачи обеспечения безопасности Союзного государства на государственной границе.Как сообщили в пресс-службе, участники заседания обсудили инструменты для дальнейшего эффективного взаимодействия между пограничными ведомствами России и Белоруссии, совершенствование инфраструктуры государственного рубежа и технической оснащенности подразделений границы в рамках реализации программ Союзного государства.В сообщении отмечается, что с 2002 года пограничными ведомствами Белоруссии и России реализовано четыре союзных программы с общим объемом финансирования около 11 миллиардов российских рублей, что позволило обеспечить строительство пограничной инфраструктуры, улучшить техническое оснащение подразделений границы средствами охраны, связи и спецтехникой.

https://ria.ru/20220401/issledovaniya-1781454144.html

https://ria.ru/20220402/pravitelstvo-1781466416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, владимир кулишов