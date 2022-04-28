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"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа - РИА Новости, 28.04.2022
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"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа
"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа - РИА Новости, 28.04.2022
"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа
Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:07
2022-04-28T22:26
политика
польша
россия
болгария
санкции в отношении россии
газпром
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях."Я уже выключил у себя отопление из-за растущих цен!" — пожаловался пользователь с ником null."Насколько мне известно, под Польшей есть огромные залежи угля. Может быть, самое время закатать рукава и начать его выкапывать?" — задался вопросом pigs will fly."Под Германией тоже. Приступайте", — добавил Bob_1234."Пора эковоинам узнать, каково это — жить без газа и нефти. Давайте посмотрим, как они продержатся без этих ресурсов", — пишет Uareallstupid.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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политика, польша, россия, болгария, санкции в отношении россии, газпром, владимир путин
16:07 28.04.2022 (обновлено: 22:26 28.04.2022)
 
"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа

Британцы подняли на смех поляков, лишившихся поставок газа из-за отказа платить в рублях

© AP Photo / Czarek SokolowskiШахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Шахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях.
"Экономические санкции — это не улица с односторонним движением. Мы вводим ограничения против России, а она перестает вести с нами дела", — заметил Kayzai.
"Я уже выключил у себя отопление из-за растущих цен!" — пожаловался пользователь с ником null.
"Насколько мне известно, под Польшей есть огромные залежи угля. Может быть, самое время закатать рукава и начать его выкапывать?" — задался вопросом pigs will fly.
"Под Германией тоже. Приступайте", — добавил Bob_1234.
"Пора эковоинам узнать, каково это — жить без газа и нефти. Давайте посмотрим, как они продержатся без этих ресурсов", — пишет Uareallstupid.
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Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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