https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа

"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа - РИА Новости, 28.04.2022

"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа

Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:07

2022-04-28T16:07

2022-04-28T22:26

политика

польша

россия

болгария

санкции в отношении россии

газпром

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях."Я уже выключил у себя отопление из-за растущих цен!" — пожаловался пользователь с ником null."Насколько мне известно, под Польшей есть огромные залежи угля. Может быть, самое время закатать рукава и начать его выкапывать?" — задался вопросом pigs will fly."Под Германией тоже. Приступайте", — добавил Bob_1234."Пора эковоинам узнать, каково это — жить без газа и нефти. Давайте посмотрим, как они продержатся без этих ресурсов", — пишет Uareallstupid.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785767653.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785965283.html

польша

россия

болгария

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, польша, россия, болгария, санкции в отношении россии, газпром, владимир путин