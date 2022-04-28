16:07 28.04.2022 (обновлено: 22:26 28.04.2022)
"Выкапывайте уголь". Британцы высмеяли поляков, лишившихся российского газа
Британцы подняли на смех поляков, лишившихся поставок газа из-за отказа платить в рублях
© AP Photo / Czarek SokolowskiШахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Шахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили решение Польши не платить за российский газ в рублях.
"Экономические санкции — это не улица с односторонним движением. Мы вводим ограничения против России, а она перестает вести с нами дела", — заметил Kayzai.
"Я уже выключил у себя отопление из-за растущих цен!" — пожаловался пользователь с ником null.
"Насколько мне известно, под Польшей есть огромные залежи угля. Может быть, самое время закатать рукава и начать его выкапывать?" — задался вопросом pigs will fly.
"Под Германией тоже. Приступайте", — добавил Bob_1234.
"Пора эковоинам узнать, каково это — жить без газа и нефти. Давайте посмотрим, как они продержатся без этих ресурсов", — пишет Uareallstupid.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.