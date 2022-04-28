https://ria.ru/20220428/gaz-1785965800.html

Премьер Болгарии отреагировал на приостановку поставок газа из России

Премьер Болгарии отреагировал на приостановку поставок газа из России - РИА Новости, 28.04.2022

Премьер Болгарии отреагировал на приостановку поставок газа из России

Премьер Болгарии Кирил Петков считает, что "Газпром" принял меры в отношении страны, так как по графику она должна была платить первой, но отказалась делать это РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:41

2022-04-28T15:41

2022-04-28T15:41

экономика

владимир путин

россия

болгария

польша

газпромбанк

pgnig

газпром

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков считает, что "Газпром" принял меры в отношении страны, так как по графику она должна была платить первой, но отказалась делать это в рублях.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты."Я думаю, что это из-за графика платежей. Мы должны были платить первыми, и мы отказались делать это в рублях. Я думаю, что другие европейские страны будут следующими. При этом у нас также невероятно агрессивный посол России в Софии... ее... внутренние доклады, возможно, также способствовали этому", - заявил премьер газете Monde в ответ на вопрос, почему, по его мнению, "Газпром" принял меры именно в отношении Болгарии и Польши.Отвечая на вопрос газеты, думает ли он, что Россия стремится дестабилизировать правительство Болгарии, Петков выразил уверенность в том, что российской власти оно "совсем не нравится", и что Россия хотела бы "слышать более пророссийские позиции" в Софии.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, болгария, польша, газпромбанк, pgnig, газпром