Премьер Болгарии отреагировал на приостановку поставок газа из России
Премьер Петков: "Газпром" принял меры в отношении Болгарии исходя из графика оплаты газа
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков считает, что "Газпром" принял меры в отношении страны, так как по графику она должна была платить первой, но отказалась делать это в рублях.
"Я думаю, что это из-за графика платежей. Мы должны были платить первыми, и мы отказались делать это в рублях. Я думаю, что другие европейские страны будут следующими. При этом у нас также невероятно агрессивный посол России в Софии... ее... внутренние доклады, возможно, также способствовали этому", - заявил премьер газете Monde в ответ на вопрос, почему, по его мнению, "Газпром" принял меры именно в отношении Болгарии и Польши.
Отвечая на вопрос газеты, думает ли он, что Россия стремится дестабилизировать правительство Болгарии, Петков выразил уверенность в том, что российской власти оно "совсем не нравится", и что Россия хотела бы "слышать более пророссийские позиции" в Софии.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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