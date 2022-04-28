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СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России - РИА Новости, 28.04.2022
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СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России
СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России - РИА Новости, 28.04.2022
СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России
Группа стран обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно требований России расплачиваться за газ в рублях, так как в нынешнем документе... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:53
2022-04-28T16:32
экономика
санкции в отношении россии
газпром
газпромбанк
еврокомиссия
дания
финляндия
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Группа стран обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно требований России расплачиваться за газ в рублях, так как в нынешнем документе слишком размытые формулировки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.С требованием выступили десять государств: Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария и Польша. Последняя считает, что нынешняя интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС.По данным источников, ЕК согласилась уточнить формулировки. Обратившиеся страны уверены, что нынешняя позиция Еврокомиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате, и требуют исключить эту возможность.Москва перешла на расчеты за газ в рублях с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".На прошлой неделе ЕК опубликовала документ, в котором утверждалось, что использование предложенного Кремлем механизма будет нарушением контрактов и санкций против Москвы. Но в то же время комиссия допустила платежи в евро и долларах, если любые обязательства считаются исполненными после проведения оплаты в валюте через "Газпромбанк".Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Накануне "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220427/gaz-1785838533.html
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экономика, санкции в отношении россии, газпром, газпромбанк, еврокомиссия, дания, финляндия, россия, польша, болгария
14:53 28.04.2022 (обновлено: 16:32 28.04.2022)
 
СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России

Bloomberg: несколько стран призвали ЕК разъяснить позицию касательно оплаты газа рублями

© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Компрессорная станция газопровода "Ямал — Европа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Группа стран обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями позиции относительно требований России расплачиваться за газ в рублях, так как в нынешнем документе слишком размытые формулировки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
С требованием выступили десять государств: Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария и Польша. Последняя считает, что нынешняя интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС.
По данным источников, ЕК согласилась уточнить формулировки. Обратившиеся страны уверены, что нынешняя позиция Еврокомиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате, и требуют исключить эту возможность.
Москва перешла на расчеты за газ в рублях с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 22:14
СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
На прошлой неделе ЕК опубликовала документ, в котором утверждалось, что использование предложенного Кремлем механизма будет нарушением контрактов и санкций против Москвы. Но в то же время комиссия допустила платежи в евро и долларах, если любые обязательства считаются исполненными после проведения оплаты в валюте через "Газпромбанк".
Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.
Накануне "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 08:00
Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииГазпромГазпромбанкЕврокомиссияДанияФинляндияРоссияПольшаБолгария
 
 
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