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Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик - РИА Новости, 28.04.2022
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Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик
Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик - РИА Новости, 28.04.2022
Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик
Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T01:15
2022-04-28T01:15
экономика
европа
россия
санкции в отношении россии
газпромбанк
венгрия
австрия
природный газ
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Сергей Кауфман.Важна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях. Венгрия и Австрия уже согласились ее использовать, а Польша и Болгария против, напомнил собеседник агентства.Эксперт полагает, что в конечном итоге большая часть потребителей согласится, поскольку де-факто для них ничего не меняется: конвертировать евро в рубли будет Газпромбанк.“Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80 процентов к отопительному сезону, то повышенные поставки из Российской Федерации выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32 процента, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ”, — заключил аналитик.
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экономика, европа, россия, санкции в отношении россии, газпромбанк, венгрия, австрия, природный газ, сергей кауфман
01:15 28.04.2022
 
Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик

Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рублях

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Сергей Кауфман.
Важна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях. Венгрия и Австрия уже согласились ее использовать, а Польша и Болгария против, напомнил собеседник агентства.
Эксперт полагает, что в конечном итоге большая часть потребителей согласится, поскольку де-факто для них ничего не меняется: конвертировать евро в рубли будет Газпромбанк.
“Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80 процентов к отопительному сезону, то повышенные поставки из Российской Федерации выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32 процента, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ”, — заключил аналитик.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:09
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
 
ЭкономикаЕвропаРоссияСанкции в отношении РоссииГазпромбанкВенгрияАвстрияПриродный газСергей Кауфман
 
 
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