https://ria.ru/20220428/gaz-1785846146.html

Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик

Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик - РИА Новости, 28.04.2022

Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик

Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T01:15

2022-04-28T01:15

2022-04-28T01:15

экономика

европа

россия

санкции в отношении россии

газпромбанк

венгрия

австрия

природный газ

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Сергей Кауфман.Важна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях. Венгрия и Австрия уже согласились ее использовать, а Польша и Болгария против, напомнил собеседник агентства.Эксперт полагает, что в конечном итоге большая часть потребителей согласится, поскольку де-факто для них ничего не меняется: конвертировать евро в рубли будет Газпромбанк.“Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80 процентов к отопительному сезону, то повышенные поставки из Российской Федерации выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32 процента, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ”, — заключил аналитик.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

европа

россия

венгрия

австрия

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экономика, европа, россия, санкции в отношении россии, газпромбанк, венгрия, австрия, природный газ, сергей кауфман