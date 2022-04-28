Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД
Глава МИД Франции Ле Дриан: Париж не ведет войну с Москвой, но помогает Киеву
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы не ведём войну с Россией и мы не находимся в состоянии войны с Россией… Но Украина - это демократия, которую мы поддерживаем поставками вооружений, чтобы достичь в нужный момент переговорного процесса", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France 2. Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжает поставлять Киеву артиллерийское оружие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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