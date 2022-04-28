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Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/frantsiya-1785997687.html
Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД
Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД - РИА Новости, 28.04.2022
Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД
Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:41
2022-04-28T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан."Мы не ведём войну с Россией и мы не находимся в состоянии войны с Россией… Но Украина - это демократия, которую мы поддерживаем поставками вооружений, чтобы достичь в нужный момент переговорного процесса", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France 2. Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжает поставлять Киеву артиллерийское оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр
17:41 28.04.2022
 
Париж не ведет войну с Москвой, заявил глава французского МИД

Глава МИД Франции Ле Дриан: Париж не ведет войну с Москвой, но помогает Киеву

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы не ведём войну с Россией и мы не находимся в состоянии войны с Россией… Но Украина - это демократия, которую мы поддерживаем поставками вооружений, чтобы достичь в нужный момент переговорного процесса", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France 2. Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжает поставлять Киеву артиллерийское оружие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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