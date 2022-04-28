https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786037766.html
МО: в Россию из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек
МО: в Россию из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек - РИА Новости, 28.04.2022
МО: в Россию из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек
Еще 19 тысяч человек, в том числе 4,4 тысячи детей, без помощи Киева были эвакуированы за прошедшие сутки в Россию из опасных районов Украины и Донбасса,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:37
2022-04-28T21:37
2022-04-28T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
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беженцы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 19 тысяч человек, в том числе 4,4 тысячи детей, без помощи Киева были эвакуированы за прошедшие сутки в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 тысяч 442 человека, из них – 4468 детей", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего с начала российской специальной военной операции в РФ эвакуировано уже 1 021 871 человек, из которых 187 636 детей. Госграницу России пересекла 133 581 единица личного автомобильного транспорта, за сутки – 2708, добавил Мизинцев.В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.
https://ria.ru/20220427/azovstal-1785834647.html
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россия, украина, киев, днр, донбасс, лнр, беженцы
МО: в Россию из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек
Минобороны: в Россию из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек