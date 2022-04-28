Рейтинг@Mail.ru
Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали" - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786035762.html
Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"
Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали" - РИА Новости, 28.04.2022
Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали". РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:18
2022-04-28T21:19
в мире
оон
мариуполь
украина
игорь конашенков
александр семенов (батальон "восток")
антониу гутерриш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148883/68/1488836801_0:0:3844:2163_1920x0_80_0_0_3a91c6c249f76a8d8d456ff51306f34a.jpg
ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали"."Во время моего визита в Москву президент Путин согласился в принципе на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос", - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции с Зеленским.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/azovstal-1785293808.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148883/68/1488836801_151:0:3694:2657_1920x0_80_0_0_02a68938fe422079a2132614c290a4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, мариуполь, украина, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), антониу гутерриш
21:18 28.04.2022 (обновлено: 21:19 28.04.2022)
 
Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"

Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"

© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали".
"Во время моего визита в Москву президент Путин согласился в принципе на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос", - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции с Зеленским.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"
 
В миреООНМариупольУкраинаИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")Антониу Гутерриш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала