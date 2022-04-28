https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786035762.html

Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"

Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали" - РИА Новости, 28.04.2022

Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с "Азовстали"

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:18

2022-04-28T21:18

2022-04-28T21:19

в мире

оон

мариуполь

украина

игорь конашенков

александр семенов (батальон "восток")

антониу гутерриш

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали"."Во время моего визита в Москву президент Путин согласился в принципе на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос", - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции с Зеленским.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/azovstal-1785293808.html

мариуполь

украина

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в мире, оон, мариуполь, украина, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), антониу гутерриш