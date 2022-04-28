Рейтинг@Mail.ru
Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/eneco-1785954125.html
Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке
Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке - РИА Новости, 28.04.2022
Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке
Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, так как покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas, РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:58
2022-04-28T15:30
экономика
россия
газпромбанк
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, так как покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар.Wingas ранее принадлежала "Газпрому" через компанию Gazprom Germania GmbH, владеть которой российский холдинг перестал 31 марта. Затем, 4 апреля, власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania во временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сочтя недействительным приобретение этой компании без их разрешения новыми инвесторами."Ничего не изменилось в нашем контракте с Wingas, который у нас с ними подписан с 2010 года. Мы не относимся к числу энергетических компаний, у которых есть рублевый счет в Газпромбанке", - сказал ван де Хар.Ранее, 29 марта, представитель Eneco сообщал РИА Новости, что компания ожидает выполнения текущего газового контракта с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas, действующего до 2030 года, в евро.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты, в рублях. Вечером в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Газпромбанк отклонил оплату Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. (как и Wingas, принадлежит Gazprom Germania GmbH), хотя эта компания и пыталась оплатить поставки с использованием рублевого счета.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
https://ria.ru/20220428/gaz-1785953611.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпромбанк, нидерланды, в мире
14:58 28.04.2022 (обновлено: 15:30 28.04.2022)
 
Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке

Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, так как покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар.
Wingas ранее принадлежала "Газпрому" через компанию Gazprom Germania GmbH, владеть которой российский холдинг перестал 31 марта. Затем, 4 апреля, власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania во временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сочтя недействительным приобретение этой компании без их разрешения новыми инвесторами.
"Ничего не изменилось в нашем контракте с Wingas, который у нас с ними подписан с 2010 года. Мы не относимся к числу энергетических компаний, у которых есть рублевый счет в Газпромбанке", - сказал ван де Хар.
Ранее, 29 марта, представитель Eneco сообщал РИА Новости, что компания ожидает выполнения текущего газового контракта с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas, действующего до 2030 года, в евро.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 08:00
Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты, в рублях. Вечером в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Газпромбанк отклонил оплату Gazprom Marketing & Trading Ltd. (как и Wingas, принадлежит Gazprom Germania GmbH), хотя эта компания и пыталась оплатить поставки с использованием рублевого счета.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 14:53
СМИ: страны ЕС решили закрыть лазейку в санкциях для оплаты газа из России
 
ЭкономикаРоссияГазпромбанкНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала