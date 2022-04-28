https://ria.ru/20220428/eneco-1785954125.html

Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке

Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке - РИА Новости, 28.04.2022

Нидерландская Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке

Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, так как покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas, РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:58

2022-04-28T14:58

2022-04-28T15:30

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерландская энергетическая компания Eneco не открывала счет в рублях в Газпромбанке, так как покупает российский газ по контракту с немецкой компанией Wingas, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар.Wingas ранее принадлежала "Газпрому" через компанию Gazprom Germania GmbH, владеть которой российский холдинг перестал 31 марта. Затем, 4 апреля, власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania во временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сочтя недействительным приобретение этой компании без их разрешения новыми инвесторами."Ничего не изменилось в нашем контракте с Wingas, который у нас с ними подписан с 2010 года. Мы не относимся к числу энергетических компаний, у которых есть рублевый счет в Газпромбанке", - сказал ван де Хар.Ранее, 29 марта, представитель Eneco сообщал РИА Новости, что компания ожидает выполнения текущего газового контракта с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas, действующего до 2030 года, в евро.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты, в рублях. Вечером в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Газпромбанк отклонил оплату Gazprom Marketing & Trading Ltd. (как и Wingas, принадлежит Gazprom Germania GmbH), хотя эта компания и пыталась оплатить поставки с использованием рублевого счета.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785953611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, газпромбанк, нидерланды, в мире