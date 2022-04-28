https://ria.ru/20220428/ekg-1786003343.html

Более 350 портативных аппаратов ЭКГ получила подмосковная станция скорой

Более 350 портативных аппаратов ЭКГ получила подмосковная станция скорой - РИА Новости, 28.04.2022

Более 350 портативных аппаратов ЭКГ получила подмосковная станция скорой

Более 350 портативных аппаратов ЭКГ получила Московская областная станция скорой медицинской помощи, в мае поступят ещё 134 аппарата, что позволит оснастить все РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:59

2022-04-28T17:59

2022-04-28T17:59

новости подмосковья

общество

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 350 портативных аппаратов ЭКГ получила Московская областная станция скорой медицинской помощи, в мае поступят ещё 134 аппарата, что позволит оснастить все автомобили, сообщили в региональном минздраве."С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 357 портативных аппаратов ЭКГ. Аппараты обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой во время выезда бригады к пациенту есть возможность оперативно передать электрокардиограмму и получить результат от профильного специалиста кардиопульта", - сказано в сообщении.Специалисты расшифровывают кардиограммы пациентов, которые им отправляют бригады во время вызова. Кардиопульт на скорой помощи запустили в прошлом году, уточнили в министерстве."За это время выполнено свыше 73 тысяч консультаций. С 2021 года областная скорая получила свыше 700 портативных аппаратов ЭКГ, в мае поступят еще 134. Таким образом, ими будут оснащены все автомобили скорой помощи", - приводят слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой в сообщении.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785975383.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

общество, светлана стригункова , московская область (подмосковье)