https://ria.ru/20220428/ekaterinburg-1785902199.html

Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге

Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2022

Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:49

2022-04-28T11:49

2022-04-28T11:56

общество

екатеринбург

свердловская область

евгений куйвашев

владимир соловьев (телеведущий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей"."Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как Вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом Вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (которые) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Горожане будут Вас очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать Вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", - сказал Куйвашев в обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что гордится Екатеринбургом и его жителями, которые умеют критически мыслить и "по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну".В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".

https://ria.ru/20220426/mariupol-1785289632.html

https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

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свердловская область

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Кирилл Волков

общество, екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, владимир соловьев (телеведущий)