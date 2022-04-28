Рейтинг@Mail.ru
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/ekaterinburg-1785902199.html
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2022
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:49
2022-04-28T11:56
общество
екатеринбург
свердловская область
евгений куйвашев
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785366000_0:110:3061:1831_1920x0_80_0_0_f03c853a1e79adf2bf61192fb4a8e4f4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей"."Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как Вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом Вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (которые) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Горожане будут Вас очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать Вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", - сказал Куйвашев в обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что гордится Екатеринбургом и его жителями, которые умеют критически мыслить и "по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну".В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".
https://ria.ru/20220426/mariupol-1785289632.html
https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785366000_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_77369ca58fb0e37fc5b27efd4cd83e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатеринбург, свердловская область, евгений куйвашев, владимир соловьев (телеведущий)
11:49 28.04.2022 (обновлено: 11:56 28.04.2022)
 
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге

Куйвашев осудил телеведущего Соловьева, назвавшего Екатеринбург центром мерзотной либероты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.
В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей".
Ганеев вывозит из больницы троих беженцев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00
"Не могу без риска": как уральский бизнесмен спасает людей в Мариуполе
"Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как Вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом Вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (которые) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Горожане будут Вас очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать Вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", - сказал Куйвашев в обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что гордится Екатеринбургом и его жителями, которые умеют критически мыслить и "по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну".
В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 14:02
Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
 
ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений КуйвашевВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала