11:49 28.04.2022 (обновлено: 11:56 28.04.2022)
Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге
Куйвашев осудил телеведущего Соловьева, назвавшего Екатеринбург центром мерзотной либероты
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил телеведущего Владимира Соловьева за жесткие высказывания в адрес жителей Екатеринбурга и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.
В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей".
"Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как Вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом Вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (которые) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Горожане будут Вас очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать Вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком", - сказал Куйвашев в обращении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что гордится Екатеринбургом и его жителями, которые умеют критически мыслить и "по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну".
В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".