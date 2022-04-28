https://ria.ru/20220428/donbass-1785988873.html
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка
Украинские войска в 15.58 (совпадает с мск) обстреляли поселок Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявило... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:07
2022-04-28T17:07
2022-04-28T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.58 (совпадает с мск) обстреляли поселок Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.58 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство республики в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785948880.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка
Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра по поселку Железная Балка