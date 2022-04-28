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Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/donbass-1785988873.html
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка
Украинские войска в 15.58 (совпадает с мск) обстреляли поселок Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявило... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:07
2022-04-28T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.58 (совпадает с мск) обстреляли поселок Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.58 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство республики в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785948880.html
https://ria.ru/20220428/pervomaysk-1785924421.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
17:07 28.04.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Железная Балка

Украинские войска выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра по поселку Железная Балка

© РИА Новости / Алексей КуденкоПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.58 (совпадает с мск) обстреляли поселок Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.58 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 15 мин калибром 82 мм", - сообщило представительство республики в своем Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 14:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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