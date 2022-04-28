Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский из миномета
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) – населенный Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.