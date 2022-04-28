https://ria.ru/20220428/donbass-1785888473.html

При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины

При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины - РИА Новости, 28.04.2022

При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины

Две женщины получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:04

2022-04-28T11:04

2022-04-28T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей - женщин 1941 г.р. и 1960 г.р. - по ул. Чапаева в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Ясное", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/dnr-1785867067.html

https://ria.ru/20220428/donbass-1785862005.html

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк