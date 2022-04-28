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При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/donbass-1785888473.html
При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины
При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины - РИА Новости, 28.04.2022
При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины
Две женщины получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:04
2022-04-28T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей - женщин 1941 г.р. и 1960 г.р. - по ул. Чапаева в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Ясное", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/dnr-1785867067.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
11:04 28.04.2022
 
При обстреле со стороны ВСУ Ясного в ДНР ранены две женщины

При обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в ДНР ранены две женщины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкна жилого дома в поселке Ясное Донецкой области, пострадавшие в результате обстрела
Окна жилого дома в поселке Ясное Донецкой области, пострадавшие в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окна жилого дома в поселке Ясное Донецкой области, пострадавшие в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Две женщины получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Ясное в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей - женщин 1941 г.р. и 1960 г.р. - по ул. Чапаева в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Ясное", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
08:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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