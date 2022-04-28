09:35 28.04.2022 (обновлено: 09:48 28.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Первомайскому в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела
Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 (совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (4 снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.