06:15 28.04.2022 (обновлено: 10:42 28.04.2022)
"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств
Глава "Россотрудничества" Примаков: обсуждаем с властями ДНР и ЛНР работу представительств
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
Он напомнил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке, когда официального признания ДНР еще не было.
"Мы будем как-то институционализировать работу этого культурного центра. То есть сейчас этот Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось, а сейчас происходит процесс обмена нотами, поскольку это признанное государство", — пояснил он РИА Новости.
Примаков добавил, что в Русском доме проходит обучение, будущим абитуриентам разъясняют порядок поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.
"С Луганском началась работа по открытию центра, но сейчас, поскольку государство признано, мы, <...> переключившись в официальное русло, должны координироваться с МИД. Потому что если решать это на уровне официальных государств, это всегда межправсоглашения, обмен нотами", — пояснил Примаков.
Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения. Как сообщил РИА Новости ранее на этой неделе дипломатический источник, сейчас идет работа, чтобы в ближайшее время открыть в Москве посольства обеих республик.