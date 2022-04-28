https://ria.ru/20220428/donbass-1785856227.html

"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств

"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств - РИА Новости, 28.04.2022

"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств

"Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:15

2022-04-28T06:15

2022-04-28T10:42

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.Он напомнил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке, когда официального признания ДНР еще не было.Примаков добавил, что в Русском доме проходит обучение, будущим абитуриентам разъясняют порядок поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения. Как сообщил РИА Новости ранее на этой неделе дипломатический источник, сейчас идет работа, чтобы в ближайшее время открыть в Москве посольства обеих республик.

https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, евгений примаков (россотрудничество)