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"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств - РИА Новости, 28.04.2022
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"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств
"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств - РИА Новости, 28.04.2022
"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств
"Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:15
2022-04-28T10:42
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.Он напомнил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке, когда официального признания ДНР еще не было.Примаков добавил, что в Русском доме проходит обучение, будущим абитуриентам разъясняют порядок поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения. Как сообщил РИА Новости ранее на этой неделе дипломатический источник, сейчас идет работа, чтобы в ближайшее время открыть в Москве посольства обеих республик.
https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, евгений примаков (россотрудничество)
06:15 28.04.2022 (обновлено: 10:42 28.04.2022)
 
"Россотрудничество" обсуждает с властями ДНР и ЛНР работу представительств

Глава "Россотрудничества" Примаков: обсуждаем с властями ДНР и ЛНР работу представительств

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц в Донецке
Дорожное движение на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Дорожное движение на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. "Россотрудничество" обсуждает с властями Донецкой и Луганской республик открытие представительств ведомства, сообщил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
Он напомнил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке, когда официального признания ДНР еще не было.

"Мы будем как-то институционализировать работу этого культурного центра. То есть сейчас этот Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось, а сейчас происходит процесс обмена нотами, поскольку это признанное государство", — пояснил он РИА Новости.

Примаков добавил, что в Русском доме проходит обучение, будущим абитуриентам разъясняют порядок поступления в российские вузы. Кроме того, там есть штабной центр по направлению гуманитарной помощи, которая идет в ДНР на освобожденные территории.

"С Луганском началась работа по открытию центра, но сейчас, поскольку государство признано, мы, <...> переключившись в официальное русло, должны координироваться с МИД. Потому что если решать это на уровне официальных государств, это всегда межправсоглашения, обмен нотами", — пояснил Примаков.

Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения. Как сообщил РИА Новости ранее на этой неделе дипломатический источник, сейчас идет работа, чтобы в ближайшее время открыть в Москве посольства обеих республик.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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