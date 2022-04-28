https://ria.ru/20220428/diplomatiya-1785936106.html
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявили в МИД
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2022
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявили в МИД
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:51
2022-04-28T13:51
2022-04-28T14:15
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности, в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причем внезапно без заблаговременного уведомления", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220428/peregovory-1785928164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова
13:51 28.04.2022 (обновлено: 14:15 28.04.2022)
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявили в МИД
В МИД заявили, что давление американских властей на российских дипломатов беспрецедентно