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МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2022
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МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2022
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД
РИА Новости. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ - МИД РФ РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:53
2022-04-28T12:53
в мире
украина
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РИА Новости. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ - МИД РФ
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в мире, украина
12:53 28.04.2022
 
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД

В МИД заявили, что площадки МВФ и ВБ используются для политизации ситуации вокруг Украины

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Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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РИА Новости. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ - МИД РФ
 
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