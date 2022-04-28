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МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2022
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД
РИА Новости. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ - МИД РФ РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:53
2022-04-28T12:53
2022-04-28T12:53
в мире
украина
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РИА Новости. МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО ПЛОЩАДКИ МВФ И ВСЕМИРНОГО БАНКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛИТИЗАЦИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ - МИД РФ
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины, заявили в МИД
В МИД заявили, что площадки МВФ и ВБ используются для политизации ситуации вокруг Украины