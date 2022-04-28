https://ria.ru/20220428/deputat-1785913216.html

"Слуга народа" приостановила членство в партии депутата Ковалева

"Слуга народа" приостановила членство в партии депутата Ковалева - РИА Новости, 28.04.2022

"Слуга народа" приостановила членство в партии депутата Ковалева

Правящая партия Украины "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:23

2022-04-28T12:23

2022-04-28T12:23

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правящая партия Украины "Слуга народа" приняла решение о приостановлении членства во фракции депутата Алексея Ковалева из-за подозрения в госизмене."Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение о приостановлении членства Алексея Ковалева во фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины, главе СБУ с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками", - говорится в сообщении на сайте партии "Слуга народа".Согласно заявлению, Ковалев в настоящее время "добровольно" находится на неподконтрольной Киеву территории, а также не посещает пленарные заседания Рады и не участвует в голосованиях."Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий... Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - сообщили в партии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html

https://ria.ru/20220428/kherson-1785902088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, партия "слуга народа", украина, россия, донбасс, верховная рада украины, служба безопасности украины