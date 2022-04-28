https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785952681.html

Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины

Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины - РИА Новости, 28.04.2022

Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил РИА Новости, что подразделения ЛНР готовы идти до границ Евросоюза ради... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:52

2022-04-28T14:52

2022-04-28T14:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

россия

мвд лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785457010_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c39a240056c0b72db8db5d3f0d16c41c.jpg

ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил РИА Новости, что подразделения ЛНР готовы идти до границ Евросоюза ради денацификации Украины."Конечная цель (денацификации Украины – ред.) – это границы Евросоюза", - сказал он.По словам Киселева, "фашизм должен быть уничтожен независимо от того, где сегодня будет проходить денацификация". "Я уверен в том, что и многие, … миллионы наших граждан, живущие на Донбассе, верят нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который сказал: денацификация всей Украины", - отметил помощник главы МВД ЛНР.Он отметил, что "нет второй фазы спецоперации, есть именно денацификация и демилитаризация всей киевской хунты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, россия, мвд лнр