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Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785952681.html
Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины
Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил РИА Новости, что подразделения ЛНР готовы идти до границ Евросоюза ради... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:52
2022-04-28T14:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
россия
мвд лнр
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил РИА Новости, что подразделения ЛНР готовы идти до границ Евросоюза ради денацификации Украины."Конечная цель (денацификации Украины – ред.) – это границы Евросоюза", - сказал он.По словам Киселева, "фашизм должен быть уничтожен независимо от того, где сегодня будет проходить денацификация". "Я уверен в том, что и многие, … миллионы наших граждан, живущие на Донбассе, верят нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который сказал: денацификация всей Украины", - отметил помощник главы МВД ЛНР.Он отметил, что "нет второй фазы спецоперации, есть именно денацификация и демилитаризация всей киевской хунты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, украина, донбасс, россия, мвд лнр
14:52 28.04.2022
 
Помощник министра ЛНР: готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины

Виталий Киселев заявил, что бойцы ЛНР готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина на улице в Луганске
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил РИА Новости, что подразделения ЛНР готовы идти до границ Евросоюза ради денацификации Украины.
"Конечная цель (денацификации Украины – ред.) – это границы Евросоюза", - сказал он.
По словам Киселева, "фашизм должен быть уничтожен независимо от того, где сегодня будет проходить денацификация". "Я уверен в том, что и многие, … миллионы наших граждан, живущие на Донбассе, верят нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который сказал: денацификация всей Украины", - отметил помощник главы МВД ЛНР.
Он отметил, что "нет второй фазы спецоперации, есть именно денацификация и демилитаризация всей киевской хунты".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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