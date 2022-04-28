https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html

Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена

Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена - РИА Новости, 28.04.2022

Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена

Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:30

2022-04-28T00:30

2022-04-28T01:18

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ООН, 28 апр — РИА Новости. Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН глава правовой секции постпредства России в Организации объединенных наций Сергей Леонидченко.По его словам, этот конкретный центр использовался для пыток, изнасилований и убийств "книг" — так неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан, которых подозревали в нелояльности киевскому режиму."Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил он.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html

https://ria.ru/20220420/pytki-1784528950.html

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в мире, россия, украина, мариуполь