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Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена - РИА Новости, 28.04.2022
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:30
2022-04-28T01:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН глава правовой секции постпредства России в Организации объединенных наций Сергей Леонидченко.По его словам, этот конкретный центр использовался для пыток, изнасилований и убийств "книг" — так неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан, которых подозревали в нелояльности киевскому режиму."Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил он.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html
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в мире, россия, украина, мариуполь
00:30 28.04.2022 (обновлено: 01:18 28.04.2022)
 
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена

Дипломат Леонидченко: денацификация Украины будет завершена, виновных в расправах накажут

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН глава правовой секции постпредства России в Организации объединенных наций Сергей Леонидченко.

"Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов" занял Мариуполь", — сказал Леонидченко.

По его словам, этот конкретный центр использовался для пыток, изнасилований и убийств "книг" — так неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан, которых подозревали в нелояльности киевскому режиму.
"Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил он.
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Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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