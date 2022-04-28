00:30 28.04.2022 (обновлено: 01:18 28.04.2022)
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
Дипломат Леонидченко: денацификация Украины будет завершена, виновных в расправах накажут
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне. Архивное фото
ООН, 28 апр — РИА Новости. Виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, денацификация Украины будет завершена, заявил на неформальном заседании Совбеза ООН глава правовой секции постпредства России в Организации объединенных наций Сергей Леонидченко.
"Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов" занял Мариуполь", — сказал Леонидченко.
По его словам, этот конкретный центр использовался для пыток, изнасилований и убийств "книг" — так неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан, которых подозревали в нелояльности киевскому режиму.
"Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил он.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.