Страны, где США устраивали демократию, лишались территорий, заявили в ГД
Депутат Бутина: страны, в которых США устраивали демократию, лишались территорий
Депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член международного комитета ГД о словах Мария Бутина, комментируя слова главы СВР Сергея Нарышкина о планах контроля Польши над частью территории Украины, заявила, что страны, где США устраивали демократию, всегда лишались территорий, и такой сценарий готовили и Киеву НАТО и коллективный Запад.
Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине, об этом ранее сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
"История стара как мир. Если посмотреть на те страны, где США строили демократию в кавычках, то увидите, что все эти страны оказались раздробленными и по сути лишились территорий… Судьба, которую готовят Украине, по этому сценарию планировалась НАТО и коллективным Западом", - сказала Бутина РИА Новости. Россия, по ее словам, вовремя включилась и теперь может изменить данный сценарий.
"Делать выводы рано о том, что Украина лишится части территории, сможет ли это сделать НАТО или нет. Безусловно, государство Украина в тех границах, которые на сегодняшний день есть, должна сохраниться… Российское руководство эту ситуацию (о которой сообщил Нарышкин) видит, делает выводы, уверена, что меры будут приняты. Украина наш ближайший сосед", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.