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МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию - РИА Новости, 28.04.2022
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МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию - РИА Новости, 28.04.2022
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:02
2022-04-28T18:16
в мире
молдавия
болгария
приднестровская молдавская республика
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РИМ, 28 апр – РИА Новости. МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее."Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте дипломатического ведомства.МИД Болгарии также рекомендует всем соотечественникам, временно или постоянно проживающим в Молдавии, зарегистрироваться на сайте министерства для получения услуги "Я путешествую".В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
молдавия
болгария
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в мире, молдавия, болгария, приднестровская молдавская республика
18:02 28.04.2022 (обновлено: 18:16 28.04.2022)
 
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию

МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию из-за "сложной ситуации"

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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РИМ, 28 апр – РИА Новости. МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее.
"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте дипломатического ведомства.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
МИД Болгарии также рекомендует всем соотечественникам, временно или постоянно проживающим в Молдавии, зарегистрироваться на сайте министерства для получения услуги "Я путешествую".
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:00
Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
 
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