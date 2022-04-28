18:02 28.04.2022 (обновлено: 18:16 28.04.2022)
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию
МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию из-за "сложной ситуации"
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
РИМ, 28 апр – РИА Новости. МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее.
"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте дипломатического ведомства.
26 апреля, 17:03Запад готов к уничтожению Молдавии
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
27 апреля, 08:00Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе