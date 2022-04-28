https://ria.ru/20220428/bolgariya-1786006462.html

МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию

МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию - РИА Новости, 28.04.2022

МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию

МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:02

2022-04-28T18:02

2022-04-28T18:16

в мире

молдавия

болгария

приднестровская молдавская республика

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РИМ, 28 апр – РИА Новости. МИД Болгарии призвал соотечественников покинуть Молдавию, учитывая сложную ситуацию внутри страны и вокруг нее."Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте дипломатического ведомства.МИД Болгарии также рекомендует всем соотечественникам, временно или постоянно проживающим в Молдавии, зарегистрироваться на сайте министерства для получения услуги "Я путешествую".В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

молдавия

болгария

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, болгария, приднестровская молдавская республика