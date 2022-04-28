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СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии - РИА Новости, 28.04.2022
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СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии
СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии - РИА Новости, 28.04.2022
СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии
После прекращения поставок российского газа из-за отказа Болгарии платить за него в рублях в республике возник политический кризис, говорится в статье... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:44
2022-04-28T17:44
в мире
болгария
санкции в отношении россии
украина
румен радев
бойко борисов
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. После прекращения поставок российского газа из-за отказа Болгарии платить за него в рублях в республике возник политический кризис, говорится в статье обозревателя газеты "Дневник" Анны Христовой.Глава государства Румен Радев резко высказался в отношении правительства из-за его позиции в украинском кризисе."Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к этому конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар", — сказал президент страны.Он возмутился тем, что только Болгария и Польша оказались отключены от поставок российского топлива при том, что Германия и Австрия продолжили получать энергоносители."Правительство должно дать четкий ответ гражданам, чьим интересам оно служит — их или чьим-то еще, и давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов", — подчеркнул Радев.Примерно в то же время экс-премьер Бойко Борисов заявил, что кабмин намеренно отказывается от российского газа и не создает ему альтернативу, чтобы втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. Бывший глава правительства не раз заявлял, что сделал страну полностью энергонезависимой, однако при нем был построен "Балканский поток" для транспортировки газа из России в Сербию, Венгрию, Северную Македонию и Грецию, при этом финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не был построен, отметила автор.Экс-министр энергетики Делян Добре, в свою очередь, уверен, что правительство не открыло рублевый счет в "Газпромбанке", чтобы покупать российский же газ дороже — через посредников.В то же время лидеры крупнейшей партии правящей коалиции — "Продолжаем перемены", премьер-министр Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев настаивают, что в поставках газа не будет посредников, и топливо в страну будет поступать из альтернативных источников — Греции и Турции.Однако газовый вопрос — не единственный пункт разногласий между президентом и кабмином. Так, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, чтобы не вступать в конфликт. Василев же считает позицию президента позорной, а его партия заявила, что поддержит в парламенте решение об оказании помощи Киеву.С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Но в то же время между политиками возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине — через третьи страны. Президент потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, болгария, санкции в отношении россии, украина, румен радев, бойко борисов, владимир путин, евросоюз, газпром, газпромбанк, греция
17:44 28.04.2022
 
СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии

Дневник: в Болгарии возник политический раскол после остановки поставок газа из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. После прекращения поставок российского газа из-за отказа Болгарии платить за него в рублях в республике возник политический кризис, говорится в статье обозревателя газеты "Дневник" Анны Христовой.
Глава государства Румен Радев резко высказался в отношении правительства из-за его позиции в украинском кризисе.
"Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к этому конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар", — сказал президент страны.
Он возмутился тем, что только Болгария и Польша оказались отключены от поставок российского топлива при том, что Германия и Австрия продолжили получать энергоносители.
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"Правительство должно дать четкий ответ гражданам, чьим интересам оно служит — их или чьим-то еще, и давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов", — подчеркнул Радев.
Примерно в то же время экс-премьер Бойко Борисов заявил, что кабмин намеренно отказывается от российского газа и не создает ему альтернативу, чтобы втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. Бывший глава правительства не раз заявлял, что сделал страну полностью энергонезависимой, однако при нем был построен "Балканский поток" для транспортировки газа из России в Сербию, Венгрию, Северную Македонию и Грецию, при этом финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не был построен, отметила автор.
Экс-министр энергетики Делян Добре, в свою очередь, уверен, что правительство не открыло рублевый счет в "Газпромбанке", чтобы покупать российский же газ дороже — через посредников.
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В то же время лидеры крупнейшей партии правящей коалиции — "Продолжаем перемены", премьер-министр Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев настаивают, что в поставках газа не будет посредников, и топливо в страну будет поступать из альтернативных источников — Греции и Турции.
Однако газовый вопрос — не единственный пункт разногласий между президентом и кабмином. Так, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, чтобы не вступать в конфликт. Василев же считает позицию президента позорной, а его партия заявила, что поддержит в парламенте решение об оказании помощи Киеву.
С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Но в то же время между политиками возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине — через третьи страны. Президент потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
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"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В миреБолгарияСанкции в отношении РоссииУкраинаРумен РадевБойко БорисовВладимир ПутинЕвросоюзГазпромГазпромбанкГреция
 
 
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