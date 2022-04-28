https://ria.ru/20220428/bolgariya-1785999948.html

СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии

СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии - РИА Новости, 28.04.2022

СМИ: остановка поставок газа из России вызвала раскол во власти в Болгарии

После прекращения поставок российского газа из-за отказа Болгарии платить за него в рублях в республике возник политический кризис, говорится в статье... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:44

2022-04-28T17:44

2022-04-28T17:44

в мире

болгария

санкции в отношении россии

украина

румен радев

бойко борисов

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. После прекращения поставок российского газа из-за отказа Болгарии платить за него в рублях в республике возник политический кризис, говорится в статье обозревателя газеты "Дневник" Анны Христовой.Глава государства Румен Радев резко высказался в отношении правительства из-за его позиции в украинском кризисе."Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к этому конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар", — сказал президент страны.Он возмутился тем, что только Болгария и Польша оказались отключены от поставок российского топлива при том, что Германия и Австрия продолжили получать энергоносители."Правительство должно дать четкий ответ гражданам, чьим интересам оно служит — их или чьим-то еще, и давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов", — подчеркнул Радев.Примерно в то же время экс-премьер Бойко Борисов заявил, что кабмин намеренно отказывается от российского газа и не создает ему альтернативу, чтобы втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. Бывший глава правительства не раз заявлял, что сделал страну полностью энергонезависимой, однако при нем был построен "Балканский поток" для транспортировки газа из России в Сербию, Венгрию, Северную Македонию и Грецию, при этом финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не был построен, отметила автор.Экс-министр энергетики Делян Добре, в свою очередь, уверен, что правительство не открыло рублевый счет в "Газпромбанке", чтобы покупать российский же газ дороже — через посредников.В то же время лидеры крупнейшей партии правящей коалиции — "Продолжаем перемены", премьер-министр Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев настаивают, что в поставках газа не будет посредников, и топливо в страну будет поступать из альтернативных источников — Греции и Турции.Однако газовый вопрос — не единственный пункт разногласий между президентом и кабмином. Так, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, чтобы не вступать в конфликт. Василев же считает позицию президента позорной, а его партия заявила, что поддержит в парламенте решение об оказании помощи Киеву.С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Но в то же время между политиками возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине — через третьи страны. Президент потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220428/gaz-1785953611.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785852067.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785937130.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, болгария, санкции в отношении россии, украина, румен радев, бойко борисов, владимир путин, евросоюз, газпром, газпромбанк, греция