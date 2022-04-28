https://ria.ru/20220428/boepripasy-1786027602.html

МО: ВКС России уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами

МО: ВКС России уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 28.04.2022

МО: ВКС России уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами

ВКС России уничтожили еще шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:00

2022-04-28T20:00

2022-04-28T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВКС России уничтожили еще шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html

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в мире, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны