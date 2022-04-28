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Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/blagoustroystvo-1785910514.html
Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья
Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья
Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:15
2022-04-28T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
благоустройство
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы каждую неделю начинаем свою работу с обращений граждан, жалоб. С того, что беспокоит жителей. Мы считаем это главным в своей работе. И видим, что 37% из 100 обращают внимание на состояние двора: парковка, мусор, освещение, видеонаблюдение, безопасность, детский городок, скамейки. Все это является нашим приоритетом", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, благоустройство, московская область (подмосковье)
12:15 28.04.2022
 

Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДетская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Детская игровая площадка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы каждую неделю начинаем свою работу с обращений граждан, жалоб. С того, что беспокоит жителей. Мы считаем это главным в своей работе. И видим, что 37% из 100 обращают внимание на состояние двора: парковка, мусор, освещение, видеонаблюдение, безопасность, детский городок, скамейки. Все это является нашим приоритетом", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:11Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье ищет потенциал роста для сельского хозяйства
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевБлагоустройствоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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