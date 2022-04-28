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Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья
Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья
Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:15
2022-04-28T12:15
2022-04-28T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
благоустройство
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы каждую неделю начинаем свою работу с обращений граждан, жалоб. С того, что беспокоит жителей. Мы считаем это главным в своей работе. И видим, что 37% из 100 обращают внимание на состояние двора: парковка, мусор, освещение, видеонаблюдение, безопасность, детский городок, скамейки. Все это является нашим приоритетом", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, благоустройство, московская область (подмосковье)