https://ria.ru/20220428/blagoustroystvo-1785910514.html

Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья

Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: благоустройство дворов является приоритетом для Подмосковья

Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:15

2022-04-28T12:15

2022-04-28T12:15

новости подмосковья

андрей воробьев

благоустройство

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы для властей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы каждую неделю начинаем свою работу с обращений граждан, жалоб. С того, что беспокоит жителей. Мы считаем это главным в своей работе. И видим, что 37% из 100 обращают внимание на состояние двора: парковка, мусор, освещение, видеонаблюдение, безопасность, детский городок, скамейки. Все это является нашим приоритетом", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785909628.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, благоустройство, московская область (подмосковье)