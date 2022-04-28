https://ria.ru/20220428/bezopasnost-1785984818.html

Тверской губернатор поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ

Тверской губернатор поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ - РИА Новости, 28.04.2022

Тверской губернатор поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать дополнительные меры по усилению пожарной безопасности после возгорания в оборонном НИИ в Твери, а... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:46

2022-04-28T16:46

2022-04-28T16:51

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

тверь

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать дополнительные меры по усилению пожарной безопасности после возгорания в оборонном НИИ в Твери, а также внести предложения о помощи пострадавшим, сообщает правительство региона.Уточняется, что заседание правительства области в четверг началось с минуты молчания."Для нас это тяжелая трагедия. Она стала общей бедой для жителей всей Тверской области. В НИИ работали люди, которым небезразлично свое дело, профессионалы старой закалки. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавших. Прежде всего, необходимо сохранить здоровье людей, которые находятся сейчас в медицинских организациях. Также прошу внести предложения по реабилитации тех, кто пострадал при пожаре", - цитирует слова Рудени его пресс-служба.Глава региона поручил главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности. Он отметил самоотверженность пожарных, особо отличившихся планируется поощрить государственными наградами.Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание погибших. На месте трудятся спасатели, следователи, представители прокуратуры, отмечает правительство региона.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Как ранее сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое.

https://ria.ru/20220427/pozhar-1785767332.html

тверь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь, игорь руденя