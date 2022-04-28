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Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного - РИА Новости, 28.04.2022
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Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного
Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного - РИА Новости, 28.04.2022
Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного
Активисты движения "Мир Луганщине" и работающие в регионе журналисты российских СМИ доставили гуманитарную помощь для детей-беженцев из зоны боевых действий,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:22
2022-04-28T08:22
в мире
владимир путин
сватово
украина
россия
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СВАТОВО, 28 апр - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" и работающие в регионе журналисты российских СМИ доставили гуманитарную помощь для детей-беженцев из зоны боевых действий, передает корреспондент РИА Новости."Мы получили информацию, что на стадионе в Сватово находится большое количество беженцев с детьми, доставили на стадион 70 кг печенья, конфет, фруктов и сгущеного молока", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Волонтер" движения "Мир Луганщине" Алена Назина.Более ста беженцев, в том числе 30 детей, из городов Рубежное, Кременная, Северодонецк, где продолжаются обстрелы со стороны украинских военных, размещены в помещениях стадиона "Нива" города Сватово. Они живут там уже больше месяца. Для них организовано двухразовое питание, однако дети жалуются на его однообразие, отсутствие сладостей и фруктов.Поначалу взрослые беженцы готовили на плитках, однако затем администрация запретила им это делать из соображений пожарной безопасности. Купить продукты в магазинах Сватово беженцы также не могут, так как их украинские банковские карточки здесь не действуют. Об этой ситуации узнали журналисты российских СМИ, которые предложили движению "Мир Луганщине" организовать доставку гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, сватово, украина, россия
08:22 28.04.2022
 
Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного

Активисты и журналисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из ЛНР и ДНР
Беженцы из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из ЛНР и ДНР. Архивное фото
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СВАТОВО, 28 апр - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" и работающие в регионе журналисты российских СМИ доставили гуманитарную помощь для детей-беженцев из зоны боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы получили информацию, что на стадионе в Сватово находится большое количество беженцев с детьми, доставили на стадион 70 кг печенья, конфет, фруктов и сгущеного молока", - рассказала РИА Новости координатор проекта "Волонтер" движения "Мир Луганщине" Алена Назина.
Более ста беженцев, в том числе 30 детей, из городов Рубежное, Кременная, Северодонецк, где продолжаются обстрелы со стороны украинских военных, размещены в помещениях стадиона "Нива" города Сватово. Они живут там уже больше месяца. Для них организовано двухразовое питание, однако дети жалуются на его однообразие, отсутствие сладостей и фруктов.
Поначалу взрослые беженцы готовили на плитках, однако затем администрация запретила им это делать из соображений пожарной безопасности. Купить продукты в магазинах Сватово беженцы также не могут, так как их украинские банковские карточки здесь не действуют. Об этой ситуации узнали журналисты российских СМИ, которые предложили движению "Мир Луганщине" организовать доставку гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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